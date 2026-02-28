Sparano contro un camion e feriscono il 22enne alla guida | il giovane si salva raggiungendo con il tir l'ospedale

Nella serata di ieri, lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana nel Tarantino, un autista di 22 anni alla guida di un camion è stato colpito da diversi proiettili. Il giovane è riuscito a raggiungere l’ospedale a bordo del veicolo, mentre i colpi hanno ferito il conducente. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 febbraio.