Sparano contro un camion e feriscono il 22enne alla guida | il giovane si salva raggiungendo con il tir l'ospedale
Nella serata di ieri, lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana nel Tarantino, un autista di 22 anni alla guida di un camion è stato colpito da diversi proiettili. Il giovane è riuscito a raggiungere l’ospedale a bordo del veicolo, mentre i colpi hanno ferito il conducente. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 febbraio.
Lungo la provinciale tra Sava e Francavilla Fontana, nel Tarantino, nella sera di ieri 27 febbraio un camion con a bordo un autista di 22 anni è stato bersaglio di numerosi proiettili. Il giovane è rimasto ferito, ma è riuscito in tempo a raggiungere l'ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Ladri d’appartamento scoperti dai proprietari, i criminali sparano e feriscono due persone
Sbatte con il camion contro un condominio, muore a 59 anni. L’ipotesi del malore alla guidaViareggio, 9 febbraio 2026 – Potrebbe aver avuto un malore alla guida l’uomo di 59 anni che intorno alle 9 di stamani, lunedì 9 febbraio, è morto...