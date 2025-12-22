Zona Flegrea afflitta da furti in appartamento. A Pozzuoli la banda scoperta apre il fuoco. Ferite due persone, non sono gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Entrano in una casa per rubare, ma vengono scoperti dai proprietari: ladri in fuga

Leggi anche: Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all'ora di cena: fuga acrobatica giù dalla grondaia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Ladri acrobati in azione. Si rifugiano sul tetto e si perdono le tracce; Tentato furto nella notte: due cani da guardia mettono in fuga i ladri; Ladri in azione nella notte: furti in una ferramenta e in un generi alimentari; Assaltano una palazzina, passante affronta i ladri e viene minacciato.

Ladri d’appartamento scoperti dai proprietari, i criminali sparano e feriscono due persone - Zona Flegrea afflitta da furti in appartamento. fanpage.it