Ladri d'appartamento scoperti dai proprietari i criminali sparano e feriscono due persone
Zona Flegrea afflitta da furti in appartamento. A Pozzuoli la banda scoperta apre il fuoco. Ferite due persone, non sono gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Entrano in una casa per rubare, ma vengono scoperti dai proprietari: ladri in fuga
Leggi anche: Ladri in casa scoperti dai proprietari a Senigallia all'ora di cena: fuga acrobatica giù dalla grondaia
Ladri acrobati in azione. Si rifugiano sul tetto e si perdono le tracce; Tentato furto nella notte: due cani da guardia mettono in fuga i ladri; Ladri in azione nella notte: furti in una ferramenta e in un generi alimentari; Assaltano una palazzina, passante affronta i ladri e viene minacciato.
Ladri d’appartamento scoperti dai proprietari, i criminali sparano e feriscono due persone - Zona Flegrea afflitta da furti in appartamento. fanpage.it
Salento, furti in appartamento: ladri via con gioielli per 10mila euro e un robot da cucina - Prese di mira diverse abitazioni tra Salice Salentino e Carmiano. msn.com
Ladri di appartamento avvistati in città: è emergenza https://ebx.sh/JtvVvA - facebook.com facebook
Salento, furti in appartamento: ladri via con gioielli per 10mila euro e un robot da cucina x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.