Sbatte con il camion contro un condominio muore a 59 anni L’ipotesi del malore alla guida

Un uomo di 59 anni ha perso la vita questa mattina a Viareggio, dopo aver tamponato un palazzo con il suo camion. L’incidente è avvenuto intorno alle 9, e subito si pensa a un malore alla guida come causa possibile. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno ancora investigando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Viareggio, 9 febbraio 2026 – Potrebbe aver avuto un malore alla guida l'uomo di 59 anni che intorno alle 9 di stamani, lunedì 9 febbraio, è morto dopo aver sbattuto con il suo camion contro un condominio. Fatale non tanto lo schianto, quanto l'arresto cardiaco che ha causato l'incidente. foto umicini Lo schianto a Viareggio. E' successo in via Ciabattuni, nel quartiere Migliarina a Viareggio. L'incidente è stato avvertito da molte delle persone presenti ed ha radunato subito una discreta folla. L'uomo, a bordo del suo camion, ha verosimilmente accusato un arresto cardiaco ed è finito prima su delle auto parcheggiate e uno scooter, dopodichè ha terminato la sua corsa contro il muro del condominio.

