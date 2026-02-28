Spalletti stravolto dopo il Galatasaray | ha voluto lasciare Torino Il retroscena

Dopo la partita contro il Galatasaray, l’allenatore ha deciso di lasciare Torino per dedicarsi al recupero mentale. La scelta è stata presa in modo deciso, senza altri impegni immediati, e mira a ricaricare le energie prima di riprendere le attività sportive. Questa decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda esclusivamente il benessere personale dell’allenatore.

Restes Juve, il classe 2005 è nella lista di Comolli per la porta. Le ultimissime sulla possibile trattativa con il Tolosa Carnesecchi Juventus, il portiere dell’Atalanta è uno dei candidati in caso di addio di Di Gregorio: la posizione dei bianconeri su di lui Milinkovic Savic Juve, i bianconeri restano attenti sull’ex centrocampista della Lazio: da battere la concorrenza di questo club di Serie A Koopmeiners Juve, addio a giugno? La posizione dei bianconeri sul centrocampista olandese è molto chiara. I dettagli Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti stravolto dopo il Galatasaray: ha voluto lasciare Torino. Il retroscena Yildiz Juve, Spalletti svela il retroscena dopo l’allenamento: cosa è successo e cosa filtra sulla sua presenza contro il GalatasarayCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Ultimissime Juve LIVE: Osimhen svela il retroscena su Giuntoli e Spalletti, le possibili scelte per il Galatasaraydi Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Aggiornamenti e notizie su Spalletti stravolto. Temi più discussi: Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercato; Roma-Juve, terremoto Spalletti: tutto stravolto per il big match; Il crollo della Juventus e quel fantasma nerazzurro: Spalletti a un bivio dopo l'incubo di un anno fa; Juventus, che peccato! In 10 sfiora l’impresa. Osimhen manda il Galatasaray agli ottavi. Pagina 2 | Spalletti, rinnovo con la Juve su misura! L'ultimo gesto di Elkann e il retroscena mercatoIl tecnico bianconero ha dato piena disponibilità: quando è previsto il primo incontro con la società e le richieste per tornare a lottare con l'obiettivo Scudetto ... tuttosport.com TRIBUNA.COM * SERIE A: «VLAHOVIC-JUVE E L’EFFETTO SPALLETTI: IL MOMENTO DELLA VERITÀ DOPO GALATASARAY E ROMA, VERTICE PER IL RINNOVO»Esistono annate capaci di stravolgere la storia di una società e istanti in grado di ridefinire il percorso di un calciatore. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il futuro di Dusan Vlahovic a Tori ... agenziagiornalisticaopinione.it I numeri parlano chiaro: Inter 37 punti Juve 30 punti Milan 29 punti Miglior attacco dall'arrivo di Spalletti: Inter 30 gol Juve 27 gol Si può amare o odiare come persona, ma Spalletti ha stravolto questa squadra e sta facendo un lavoro eccezionale. È il - facebook.com facebook #Spalletti, rinnovo con la #Juve su misura! L'ultimo gesto di #Elkann e il retroscena mercato Aveva bisogno di qualche ora per staccare la spina. Gli serviva per tornare più carico che mai, ancora più determinato per il nuovo campionato che parte dalla x.com