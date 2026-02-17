Ultimissime Juve LIVE | Osimhen svela il retroscena su Giuntoli e Spalletti le possibili scelte per il Galatasaray
Victor Osimhen ha rivelato un retroscena su Giuntoli e Spalletti dopo aver incontrato i dirigenti del Napoli. L’attaccante nigeriano ha spiegato che le conversazioni si sono concentrate sulle strategie per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Nel frattempo, la Juventus valuta le sue opzioni per il mercato, con alcune possibilità che potrebbero portare a cambiamenti importanti.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 17 febbraio 2026. Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve ma ecco cosa successe. Spalletti? Si diceva che litigassimo ma.». Ore 09.30 – Osimhen svela: «Prima di passare al Galatasaray Giuntoli mi chiamò per portarmi alla Juve». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
