Ultimissime Juve LIVE | Osimhen svela il retroscena su Giuntoli e Spalletti le possibili scelte per il Galatasaray

Victor Osimhen ha rivelato un retroscena su Giuntoli e Spalletti dopo aver incontrato i dirigenti del Napoli. L’attaccante nigeriano ha spiegato che le conversazioni si sono concentrate sulle strategie per la prossima stagione, con l’obiettivo di rafforzare la squadra. Nel frattempo, la Juventus valuta le sue opzioni per il mercato, con alcune possibilità che potrebbero portare a cambiamenti importanti.