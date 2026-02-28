Spalletti-Roma storia di amore e odio Ma pochi sono stati più romanisti di me

L'allenatore ha guidato la Roma per sette anni, durante le quali ha conquistato cinque titoli nazionali. La sua lunga permanenza nel club ha generato un rapporto complesso fatto di momenti di grande entusiasmo e altre occasioni di tensione. Nei suoi anni alla guida della squadra, ha portato a termine diverse campagne e ha vissuto periodi di grande popolarità tra i tifosi, ma anche di critiche e contestazioni.

"Sappiate, tifosi giallorossi, e ve lo dico a distanza di anni, che l'AS Roma ha avuto pochi allenatori più romanisti di me. La prima e, ancora di più, la seconda volta. Non chiedo scusa di nulla per ciò che è stato e, se avete dei dubbi su quanto sono stato romanista, sappiate che l'ho dimostrato proprio compiendo delle scelte così impopolari". Sette anni, divisi in due diverse avventure, la prima (2005-2009) ricca di successi e rimpianti e chiusa anzitempo con una conferenza stampa epica, la seconda (2016-17) ancora positiva sul campo ma isterica fuori. Cinque stagioni e mezzo, inizialmente come espressione della novelle vague degli allenatori che avanza, poi come unico possibile salvatore della patria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Juve Roma, Chiara Aleati sicura: «Spalletti è riuscito in questa cosa che Tudor e Thiago Motta non sono stati in grado di fare»

Spalletti a Sky: «Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi. Ci sono stati momenti imbarazzanti, poi ci siamo sciolti»

