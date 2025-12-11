Spalletti a Sky | Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi Ci sono stati momenti imbarazzanti poi ci siamo sciolti

L'allenatore Spalletti commenta a Sky la vittoria della squadra, sottolineando come possa risolvere molte questioni, ma ammette che né lui né i giocatori siano soddisfatti. Descrive momenti imbarazzanti durante la gara, seguiti da un progressivo miglioramento e scioglimento delle tensioni.

Spalletti a Sky: «Con la vittoria si mettono a posto tante cose ma io non sono contento e i ragazzi nemmeno di loro stessi». Le sue dichiarazioni. Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida tra Juventus e Pafos, terminata 2-0 grazie alle reti di McKennie e David. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – « Con la vittoria si mettono a posto sempre tante cose, ma bisogna fare di più. Io non sono contento e i ragazzi non sono contenti di loro stessi, in alcuni momenti abbiamo fatto proprio il minimo e ci sono state anche delle situazioni imbarazzanti, poi ci siamo sciolti un po’ di più » QUESTIONE TATTICA – « In base all’avversario, volevo già farlo nel primo tempo ma avevo paura di fare confusione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com