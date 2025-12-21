Juve Roma Chiara Aleati sicura | Spalletti è riuscito in questa cosa che Tudor e Thiago Motta non sono stati in grado di fare – VIDEO

Juve Roma, Chiara Aleati ha parlato così di Spalletti e del suo lavoro dopo la preziosa vittoria per 2-1 dell’Allianz Stadium. Nella puntata di Ma che partita hai visto dopo Juve Roma, Chiara Aleati ha commentato così l’importantissima vittoria dei bianconeri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) PAROLE – « Credo che la Juventus si meriti, dopo una vittoria del genere, di essere esaltata e soprattutto che vengano sottolineate le cose positive. Questa sera credo che si sia vista veramente la mano di Spalletti in due sensi quello tecnico e quello della mentalità. La partita di questa sera contro la Roma ha dato continuità a quello che è successo col Bologna e l’ha data in maniera ancora più importante perché il livello si è alzato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

