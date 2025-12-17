Spaccio nel centro città | la Polizia di Stato arresta un giovane con oltre 400 grammi di hashish
Nel cuore di Arezzo, la Polizia di Stato ha fermato e arrestato un giovane di origine marocchina trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish. L'intervento, avvenuto in piena notte tra le vie del centro, ha portato al sequestro di una sostanza stupefacente di rilevante entità, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e nella tutela della sicurezza cittadina.
È stato fermato e arrestato mentre si aggirava in piena notte tra le vie del centro di Arezzo un giovane di origine marocchina, da tempo residente in Italia, trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente. L’operazione è avvenuta nell’ambito dei controlli straordinari del territorio messi in atto dalle Volanti della Polizia di Stato. Intorno alle 2 di notte, una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, in transito in via Michelangelo, ha notato l’uomo attraversare con fare sospetto l’area dei giardini Porcinai. Il suo atteggiamento ha spinto gli agenti a procedere a un controllo più approfondito. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche: Catania, controlli della Polizia di Stato nel centro: multe per oltre 5.000 euro
Leggi anche: Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato tra Roma e Latina. Oltre 200 agenti per abbattere due reti di spaccio di cocaina, hashish e marijuana. Misure cautelari per 15 persone
Polizia, identificate 75 persone ed arrestato straniero che spacciava - Arezzo, 14 novembre 2025 – Proseguono i settimanali servizi straordinari di controllo del territorio coordinati dalla Polizia di Stato nel centro urbano di Arezzo: nella giornata di ieri identificate ... lanazione.it
Genova, la polizia municipale pattuglierà tutto il centro storico. Accolta la richiesta della sindaca Salis - Cambia e si rafforza il presidio di alcune aree critiche del centro storico di Genova da parte delle Forze dell'ordine, su indicazione della Questura, che ha accolto le richieste della ... ilsecoloxix.it
Malamovida nei vicoli tra spaccio, furti e risse. Giro di vite della polizia, pronti i Daspo urbani - Genova – Risse, spaccio di droga, lancio di bottiglie e aggressioni sistematiche contro le forze dell’ordine impegnate nei controlli. ilsecoloxix.it
Spaccio di stupefacenti, arrestato 22enne in centro #tuttoggi #Cronaca #Perugia #evidenza #perugia #spaccio | http://ow.ly/OXwP106rRPw - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.