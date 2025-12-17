Spaccio nel centro città | la Polizia di Stato arresta un giovane con oltre 400 grammi di hashish

Nel cuore di Arezzo, la Polizia di Stato ha fermato e arrestato un giovane di origine marocchina trovato in possesso di oltre 400 grammi di hashish. L'intervento, avvenuto in piena notte tra le vie del centro, ha portato al sequestro di una sostanza stupefacente di rilevante entità, sottolineando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrasto allo spaccio e nella tutela della sicurezza cittadina.

