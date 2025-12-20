Spaccio natalizio in corso Umberto a Montesilvano | 27enne trovato con 200 grammi di droga in auto arrestato
Sarebbe stato notato dai carabinieri mentre, fermo all'interno di un Suv in un parcheggio di corso Umberto a Montesilvano, avrebbe ceduto droga a un uomo già noto alle forze dell’ordine. I due sono stati fermati dai militari che hanno proceduto sia alla perquisizione personale che a quella del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
