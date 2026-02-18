Droga nascosta nella siepe di un casolare giovane in manette

Un giovane è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver nascosto droga tra le siepi di un casolare di campagna. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine nella zona rurale, dove gli agenti hanno trovato sostanze stupefacenti nascoste tra le piante. L’uomo aveva tentato di occultare la droga per evitare che fosse trovata, ma gli agenti lo hanno fermato e arrestato subito. La sostanza sequestrata sarà sottoposta ad analisi per determinarne la natura. La vicenda si è conclusa con la presa in custodia del giovane.

Nascondeva droga nel resede di un casolare di campagna. Ma è stato scoperto e arrestato dalla Polizia di Stato. L'episodio risale alla giornata di ieri, martedì 17 febbraio. A finire nei guai è un 35enne albanese che risiede in provincia di Perugia. È accusato di aver utilizzato un casolare nel Cortonese per nascondere e vendere stupefacenti, in particolare cocaina. Proprio sotto a una siepe, infatti, gli inquirenti ne avrebbero trovata 250 grammi. I poliziotti lo avevano notato alla Fratta, mentre stava cedendo una dose e lo avrebbero successivamente seguito fino a Ronzano, dove è stato fermato.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Droga nascosta tra frigo e macchina del caffè, mentre nella lavatrice c'erano 8mila euro: un uomo in manetteDurante un controllo di routine, le forze dell’ordine hanno scoperto droga nascosta tra il frigo e la macchina del caffè, mentre all’interno della lavatrice sono stati trovati 8.

Sicilia, droga nascosta in un casolare isolato: operazione tra Nicosia e Nissoria, due arresti.La polizia ha scoperto un casolare isolato tra Nicosia e Nissoria che fungeva da base per lo spaccio di droga.

