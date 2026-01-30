Spacciatore recidivo arrestato all' alba dai carabinieri

I carabinieri di Catania hanno arrestato un uomo di 29 anni durante un servizio di controllo. Il pregiudicato è stato sorpreso mentre trasportava una grossa quantità di droga. L’intervento è avvenuto all’alba, e l’uomo è stato portato in caserma.

Durante un servizio di controllo del territorio, i carabinieri del nucleo operativo del comando provinciale di Catania hanno tratto in arresto, un 29enne catanese pregiudicato, colto sul fatto mentre trasportava una significativa quantità di droga. L'intervento è scaturito grazie alle informazioni acquisite dai militari dell'Arma su suo conto, che hanno quindi scelto di appostarsi nei pressi della sua abitazione per effettuare le dovute verifiche. Intorno alle 5 del mattino, infatti, lo hanno scorto mentre usciva di casa con atteggiamento sospetto, allontanandosi poi a bordo della propria auto.

