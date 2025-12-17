Stop ai furbetti del condominio | dal 2026 partono le nuove regole per amministratori e condomini
Dal 2026, nuove regole rivoluzioneranno il mondo condominiale, puntando a contrastare i comportamenti scorretti e migliorare la gestione. Amministratori, condomini e pagamenti cambieranno volto, con norme più trasparenti e rigorose. È il momento di prepararsi a questa evoluzione che mira a garantire maggiore equità e trasparenza nel vivere condominiale.
Potrebbe trattarsi di una rivoluzione trasversale ed eterogena sui condomini: dalla figura dell'amministratore ai pagamenti che non potranno più essere effettuati in contanti, dai morosi ai lavori. Ecco cosa prevede, in sostanza, il Ddl (Disegno di legge) presentato dalla parlamentare di Fratelli d'Italia, Elisabetta Gardini, assieme ad altri dieci firmatari. L'obbligo della laurea. Uno dei cambiamenti più importanti si annuncia nell'ambito delle competenze: non basterà più soltanto il diploma di liceo per gli amministratori di condomini ma servirà almeno una laurea triennale in materie economiche ma anche giuridiche, scientifiche oppure tecnologiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Rottamazione delle cartelle: 96 rate in 8 anni, stop ai furbetti e nuove regole. Cosa cambia
Leggi anche: La F1 vuole gare più belle, si va verso una rivoluzione totale: nel 2026 nuove regole per i pit stop
Torino, nel bilancio comunale nessun rincaro e lotta ai furbetti: stop alla licenza per operatori economici con debiti Tari superiori a 50 mila euro - L'opposizione: «Troppe fragilità, rigidità e assenza di visione» ... torino.corriere.it
Torino, nel bilancio comunale nessun rincaro e lotta ai furbetti: stop alla licenza per operatori economici con debiti Tari superiori a 50 mila euro x.com
L'appello di Rocchi contro i furbetti e le novità IFAB: stop temporaneo per i finti infortuni #SportMediaset - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.