Le nuove regole del volley | attacchi sostituzioni e segnalazioni rivoluzionano il gioco

La Federazione Internazionale di pallavolo ha introdotto nuove regole che riguardano gli attacchi, le sostituzioni e le segnalazioni durante le gare. Questi cambiamenti sono stati implementati per modificare alcuni aspetti pratici del gioco, coinvolgendo giocatori e arbitri. La revisione delle norme mira a rendere più fluido e dinamico il confronto in campo, con modifiche che influenzano direttamente la gestione delle partite.

Una revisione mirata delle norme fondamentali della pallavolo è stata avviata dalla Federazione Internazionale (FIVB) con l’obiettivo di sperimentare una serie di novità durante la stagione internazionale 2026. I test si svolgeranno nelle tappe previste dal calendario internazionale: la Volleyball Nations League 2026, i Campionati Mondiali di Pallavolo Under 17 e i campionati continentali 2026. Questo approccio rientra in una revisione normativa più ampia finalizzata a migliorare il flusso di gioco e a semplificare le regole, aumentando al contempo la comprensione da parte del pubblico e la partecipazione degli spettatori. L’iniziativa mira a rendere la pallavolo sempre più accessibile, chiara e vicina al pubblico, con l’obiettivo di ampliare notevolmente la base di appassionati, come illustrato da Fabio Azevedo, presidente FIVB. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

