Allarme degli ambientalisti | In arrivo 107 pale eoliche L’Appennino sarà distrutto

L’installazione di 107 pale eoliche nell’Appennino marchigiano solleva preoccupazioni ambientali e paesaggistiche. Le proposte, presentate da multinazionali e piccoli investitori, mirano a accedere ai finanziamenti del PNRR, ma rischiano di alterare significativamente il territorio. È importante valutare attentamente gli impatti di queste opere, considerando sia le opportunità di sviluppo che la tutela naturale dell’area.

