Allarme discariche e inquinamento A rischio le colline del Candia

Italia Nostra di Massa e Montignoso ha scritto al sindaco Francesco Persiani per chiedere di "fermare l’inquinamento sulle colline del Candia ". Nello specifico l’associazione denuncia discariche abusive e mezzi abbandonati chiedendo al sindaco di sanare la situazione, ma anche di chiedere alla polizia municipale di controllare maggiormente zone a rischio come sono le Colline del Candia, dove gli incivili hanno abbandonato numerosi rifiuti. "Nell’ambito della nostra attività di tutela del patrimonio storico naturale e ambientale della Nazione - scrive il presidente della sezione di Italia Nostra Bruno Giampaoli -, siamo chiamati da alcuni viticultori nelle colline del Candia per un controllo sulla situazione ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme discariche e inquinamento. A rischio le colline del Candia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Quartieri trasformati in discariche. Rifiuti abbandonati, scatta l’allarme. I residenti chiedono le telecamere

L’allarme: "Le discariche demoliscono le tutele ambientali"

Allarme discariche abusive: "Più foto-trappole"

Reggio Calabria, discariche abusive e randagismo fuori controllo: è allarme | FOTO - facebook.com Vai su Facebook

Allarme discariche e inquinamento. A rischio le colline del Candia - Italia Nostra di Massa e Montignoso ha scritto al sindaco Francesco Persiani per chiedere di "fermare l’inquinamento sulle colline ... Da lanazione.it

Perché l’Europa rischia un’emergenza inquinamento delle riserve idriche - Le discariche che si trovano nelle pianure alluvionali rappresentano una potenziale minaccia per l'acqua potabile e le aree protette ... Si legge su energiaoltre.it

Nel Vicentino è ritornato l’incubo Pfas: «Acqua e terreni sono a rischio» - Allarme per le sostanze nelle acque piovane vicino alle discariche. Riporta avvenire.it