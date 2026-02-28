Sos pallone violento | Ragazzo picchiato

Ogni settimana si registrano episodi di violenza nei campi di calcio giovanile, con un ragazzo che è stato aggredito durante una partita a Buti. Le partite tra le squadre dei giovani continuano a essere segnate da comportamenti aggressivi e scontri che attirano l’attenzione e preoccupano gli spettatori. La situazione si ripete con frequenza, suscitando attenzione sulla sicurezza nei campi sportivi.

BUTI Il calcio violento a cadenza settimanale. E' preoccupante quanto sta accadendo nei campi dove giocano le squadre giovanili. In questo caso la gara in questione è Pro Livorno Sorgenti-Monteserra, valevole per il campionato Under 17 Allievi regionali. La partita è stata disputata (anzi, sospesa, al 27' del secondo tempo sul punteggio di 2-2-) l'8 febbraio, ma il giudice sportivo ha sciolto ogni riserva in settimana, dandone comunicazione nell'ultimo comunicato ufficiale pubblicato giovedì. "Dagli atti ufficiali di gara si rileva che al 27' minuto del secondo tempo si è verificata una condotta violenta da parte di un calciatore della Pro... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sos pallone violento: "Ragazzo picchiato"