ha picchiato a sangue un ragazzo lasciandolo per sempre cieco a un occhio

Durante le festività natalizie, a Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne marocchino, regolare sul territorio, condannato per aver causato gravi lesioni a un ragazzo, lasciandolo cieco a un occhio. L'intervento è stato eseguito dalla “Squadra Volante” in seguito a una condanna definitiva per aggressione.

