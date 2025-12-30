Ha picchiato a sangue un ragazzo lasciandolo per sempre cieco a un occhio
Durante le festività natalizie, a Brescia, la Polizia di Stato ha arrestato un 23enne marocchino, regolare sul territorio, condannato per aver causato gravi lesioni a un ragazzo, lasciandolo cieco a un occhio. L'intervento è stato eseguito dalla “Squadra Volante” in seguito a una condanna definitiva per aggressione.
