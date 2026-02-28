Sorteggio di Champions League Era meglio l’Arsenal ma niente è impossibile

Il sorteggio di Champions League ha visto l'Atalanta affrontare avversari di alto livello. L'Arsenal sembrava essere la scelta preferita, ma nulla è ancora deciso. La squadra bergamasca ha dimostrato di saper reagire, anche con alcuni infortunati da recuperare. La possibilità di una serata speciale rimane aperta, lasciando spazio all’incertezza sui risultati futuri.

IL COMMENTO. Questa Atalanta è talmente capace di tutto che chissà: qualche infortunato che magari recupera, una dose di notte magica che non guasta e vai mai a sapere cosa può capitare. D’accordo che a Monaco l’Atalanta non era mai andata e che con questa sfida si completa «l’album» delle grandi avversarie europee. Ok, la cartolina da Monaco di Baviera è garantita, litrone di bionda e salsicciotti come se non ci fosse un domani, selfie nello stadio come se piovesse. Poi, però, sarebbe stato meglio l’Arsenal. Ed è abbastanza oggettivo. Questa Atalanta è talmente capace di tutto che chissà: qualche infortunato che magari recupera, una dose di notte magica che non guasta mai, sottovalutazione dell’avversaria (lato Bayern, ovvio) quanto basta, due gocce di Samardzic e vai mai a sapere cosa può capitare. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

