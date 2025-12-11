L’Arsenal può vincere Premier League e Champions League

L'Arsenal punta a grandi traguardi nella stagione 2025-2026, con l'ala Noni Madueke che esprime fiducia nelle possibilità dei Gunners di conquistare sia la Premier League che la Champions League. Dopo una prestazione convincente in Champions, il team si prepara a affrontare con determinazione le sfide future, alimentando l'entusiasmo tra tifosi e addetti ai lavori.

