Zanetti commenta il sorteggio di Champions League | Va fatta attenzione al Bodo si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League. L’ex capitano nerazzurro sottolinea che l’Inter deve concentrarsi e prepararsi bene, soprattutto considerando l’ultima partita del Bodo, che ha mostrato di essere una squadra da non sottovalutare. Zanetti è chiaro: in Europa l’obiettivo resta vincere, ma bisogna rispettare gli avversari.

Inter News 24 Zanetti commenta il sorteggio di Champions League: «Va fatta attenzione al Bodo».Segui le ultimissime. Il verdetto dell’urna di Nyon ha parlato: l’ Inter  dovrà affrontare il  BodoGlimt  negli spareggi per accedere agli ottavi di finale della  Champions League. Ai microfoni di  Sky Sport, come riportato dalla nota emittente satellitare, è intervenuto  Javier Zanetti, lo storico  capitano del Triplete  e attuale  vicepresidente nerazzurro, per commentare un accoppiamento che nasconde diverse insidie ambientali. La sfida al freddo e il pericolo del sintetico. Zanetti, dirigente sempre pacato e attento ai dettagli, ha subito focalizzato l’attenzione sulle condizioni climatiche estreme che la  Beneamata  troverà in Norvegia. 🔗 Leggi su Internews24.com

