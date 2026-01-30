Zanetti commenta il sorteggio di Champions League | Va fatta attenzione al Bodo si è visto nell’ultimo turno! L’Inter in Champions vuole…

Javier Zanetti avverte i tifosi e la squadra: bisogna stare attenti al Bodo dopo il sorteggio di Champions League. L’ex capitano nerazzurro sottolinea che l’Inter deve concentrarsi e prepararsi bene, soprattutto considerando l’ultima partita del Bodo, che ha mostrato di essere una squadra da non sottovalutare. Zanetti è chiaro: in Europa l’obiettivo resta vincere, ma bisogna rispettare gli avversari.

Il verdetto dell'urna di Nyon ha parlato: l' Inter dovrà affrontare il BodoGlimt negli spareggi per accedere agli ottavi di finale della Champions League. Ai microfoni di Sky Sport, come riportato dalla nota emittente satellitare, è intervenuto Javier Zanetti, lo storico capitano del Triplete e attuale vicepresidente nerazzurro, per commentare un accoppiamento che nasconde diverse insidie ambientali. La sfida al freddo e il pericolo del sintetico. Zanetti, dirigente sempre pacato e attento ai dettagli, ha subito focalizzato l'attenzione sulle condizioni climatiche estreme che la Beneamata troverà in Norvegia.

Le squadre italiane sono pronte a scendere in campo per i playoff di Champions League.

