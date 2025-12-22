Arrestato a Secondigliano 47enne evaso dai domiciliari | sorpreso a spacciare cocaina dalla Polizia di Stato

Spaccio sotto controllo a Secondigliano: 47enne evaso dai domiciliari arrestato in flagranza dagli agenti della Polizia di Stato.. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 47enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per evasione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Reggiolari, hanno notato il 47enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un soggetto. I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, li hanno raggiunti e bloccati trovando il prevenuto in possesso di un involucro di cocaina e l’acquirente in possesso della dose appena acquistata; inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno, altresì, accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

