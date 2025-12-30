A Cataforio finisce male per due ladri sorpresi a rubare arrestati

A Cataforio, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri durante un tentativo di furto in una villetta. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il compimento del reato, contribuendo a mantenere la sicurezza nel quartiere. L’episodio evidenzia l’efficacia delle pattuglie sul territorio e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

