A Cataforio finisce male per due ladri sorpresi a rubare arrestati
A Cataforio, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri durante un tentativo di furto in una villetta. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha impedito il compimento del reato, contribuendo a mantenere la sicurezza nel quartiere. L’episodio evidenzia l’efficacia delle pattuglie sul territorio e l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.
