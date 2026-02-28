Sora conclusi i lavori di potenziamento nell' area industriale | infrastrutture più sicure ed efficienti per le imprese

A Sora sono stati completati i lavori di potenziamento dell’area industriale, che hanno portato a infrastrutture più sicure ed efficienti. Gli interventi riguardano le strutture a servizio dell’agglomerato produttivo locale, con l’obiettivo di migliorare le condizioni operative delle imprese nella zona. I lavori sono stati finalizzati e conclusi recentemente, segnando un passo importante per lo sviluppo economico del territorio.

Le opere, di natura tecnica e strutturale, si sono concentrate sull'adeguamento delle infrastrutture per assicurare la piena operatività delle aziende Un traguardo strategico per lo sviluppo economico del territorio: sono giunti al termine i lavori di riqualificazione e potenziamento infrastrutturale a servizio dell’agglomerato produttivo di Sora. L'intervento, atteso da tempo, ha permesso di ammodernare le reti e i servizi di supporto, garantendo maggiore funzionalità, efficienza e sicurezza alle realtà imprenditoriali insediate. Le opere, di natura tecnica e strutturale, si sono concentrate sull'adeguamento delle infrastrutture per assicurare la piena operatività delle aziende. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

