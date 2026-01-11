Restyling al traguardo Scuole Servetti Donati più efficienti e sicure

È stato completato il restyling dell'edificio storico della scuola primaria Servetti Donati di Budrio, realizzato grazie ai fondi del PNRR. I lavori, finalizzati al miglioramento sismico e all’efficientamento energetico, sono stati ufficialmente inaugurati ieri. Questa riqualificazione garantisce ambienti più sicuri e moderni, contribuendo a creare un ambiente scolastico più efficiente e confortevole per studenti e personale.

Terminati i lavori Pnrr dell'edificio antico della scuola primaria Servetti Donati di Budrio. Ieri mattina ha inaugurato l'edificio antico della 'Fedora Servetti Donati', grande evento di festa che ha sancito la fine del cantiere di miglioramento sismico ed efficientamento energetico. La mattinata ha visto la partecipazione dell'assessora regionale Isabella Conti, della sindaca di Budrio, Debora Badiali, e della dirigente scolastica Matilde Ferlini. L'intervento generale, pari a 2.250.000 euro (risorse da Pnrr e cofinanziato dal Comune per 250.000 ndr), ha riguardato principalmente lavorazioni di carattere strutturale mirate all'ottenimento del miglioramento sismico dell'edificio antico del plesso scolastico e dell'efficientamento energetico.

