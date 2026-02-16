Le partnership di Navico Group per yatch hi-tech più sicuri ed efficienti

Navico Group ha stretto una collaborazione con Maccaferri Futura per sviluppare tecnologie avanzate che rendano gli yacht high-tech più sicuri ed efficienti. La partnership nasce dall’esigenza di migliorare la sicurezza in mare e ridurre l’impatto ambientale delle imbarcazioni di alta gamma, utilizzando materiali innovativi e sistemi di monitoraggio. Nei prossimi mesi, i due gruppi lanceranno progetti concreti, tra cui sensori intelligenti e strutture più leggere, per ottimizzare le prestazioni in condizioni difficili.

NAVICO Group, uno dei leader mondiali nella fornitura di sistemi e prodotti integrati della nautica, ha annunciato una partnership con Maccaferri Futura per un’iniziativa rivoluzionaria che unisce la vela agonistica alla scienza ambientale. La collaborazione prevede l’equipaggiamento di un nuovo yacht da regata Class40 con sensori oceanografici avanzati per raccogliere e condividere dati vitali sulla salute degli oceani in tempo reale. Maccaferri Futura è un progetto biennale lanciato da Officine Maccaferri, una società di piattaforma di Ambienta Sgr e leader mondiale nel settore dell’ingegneria civile e ambientale, in collaborazione con lo skipper oceanico Luca Rosetti, uno dei velisti più promettenti della sua generazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

