Sondaggi in crescita FdI e governo Calano Pd e Lega

Fratelli d’Italia continua a crescere, mentre il Partito Democratico è in lieve calo. E la Lega torna sotto Forza Italia. Sono questi i risultati di un sondaggio di Ipsos illustrato oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera. Le variazioni sono quasi fisiologiche, di pochi decimali. Nel centrodestra Fratelli d’Italia si colloca al 28,4% (+0,4%) e Forza Italia all’8,3% ( -0,3% ). La Lega è stimata all’ 8,1%, con un calo dello 0,8%. Nel centrosinistra il Pd è al 21,3% (-0,3%), il Movimento 5 Stelle è stabile al 13,5%, AVS al 6,1% (-0,2%). L’area di incerti e astensionisti è oggi al 41,8% (+0,3%). 🔗 Leggi su Open.online

