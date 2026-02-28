Solofra sequestrata azienda conciaria per inquinamento

A Solofra, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino e le forze dell’Arma locale hanno sequestrato un’azienda conciaria nell’ambito di controlli contro l’inquinamento del fiume Sarno. L’operazione è avvenuta nel rispetto di un protocollo d’intesa tra le Procure, e i militari hanno deferito in stato di libertà i responsabili dell’azienda.

Nell'ambito delle attività di controllo finalizzate al contrasto dell'inquinamento del bacino del fiume Sarno, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, in ottemperanza al protocollo d'intesa tra le Procure, deferivano in stato di libertà.