Crisi politica a Palazzo De Nobili | se ne parlerà a Monitor con alcuni consiglieri di opposizione

A Catanzaro si accende la crisi politica. I consiglieri di opposizione hanno ufficialmente avviato la procedura di sfiducia contro il sindaco Nicola Fiorita, puntando a tornare alle urne già in primavera. La situazione resta tesa, con il futuro del primo cittadino sempre più in bilico. Domani ne parleremo a “Monitor” con alcuni tra i più coinvolti.

Catanzaro nel Vortice Politico: Una Sfiducia al Sindaco e un Futuro Incerto. Una crisi politica di notevoli proporzioni si sta consumando a Catanzaro, dove un gruppo di consiglieri di opposizione ha formalmente avviato una procedura di sfiducia nei confronti del sindaco Nicola Fiorita, puntando a elezioni anticipate già nella primavera prossima. La vicenda sarà al centro della trasmissione “Monitor” di domani, con la partecipazione diretta dei promotori della mozione. La Raccolta delle Firme e il Punto di Svolta. La situazione, tesa da tempo, ha raggiunto un punto critico con l’avvio della raccolta di firme notarili a sostegno della sfiducia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Crisi politica a Palazzo De Nobili: se ne parlerà a Monitor con alcuni consiglieri di opposizioneTorna domani alle 17:15 Monitor, l’approfondimento di CatanzaroInforma dedicato questa settimana ai temi caldi della politica cittadina. catanzaroinforma.it

Crisi a Palazzo di Città: sindaca e partiti riprendono i contatti, campo largo alla resa dei contiNel pomeriggio, Maria Aida Episcopo e i segretari provinciali delle principali forze politiche hanno definito la data e le modalità del tavolo della coalizione ... foggiatoday.it

CATANZARO, CRISI POLITICA AL COMUNE: CELIA PRONTA A FIRMARE LA SFIDUCIA Il consigliere comunale annuncia la quindicesima firma per la decadenza del sindaco e del Consiglio: «Scelta politica netta, la sinistra ha perso identità» https://www.cal - facebook.com facebook