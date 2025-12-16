L elettorale La Russa | non uso scaramanzia se ne parlerà

Ignazio La Russa ha risposto alle dichiarazioni di Lorenzo Fontana sulla riforma elettorale, sottolineando che non si tratta di scaramanzia ma di considerazioni diverse. La discussione si inserisce nel contesto delle tensioni politiche e delle riflessioni sul futuro del sistema elettorale italiano.

Roma, 16 dic. (askanews) – Al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che ha suggerito di evitare la riforma elettorale “per scaramanzia” visto che “in passato chi l’ha cambiata non è che gli sia andata particolarmente bene”, ha replicato stasera Ignazio La Russa, presidente del Senato, rispondendo alle domande dei cronisti al termine del convegno sul trentennale del Tatarellum, la legge elettorale delle regioni: “Non tutti quelli, alcuni sì, alcuni no”, ha commentato. “C’è questo rischio – ha aggiunto – però al presidente del Senato perlomeno spetta un altro obbligo. Questo è proprio un obbligo. Ildenaro.it

