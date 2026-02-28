Sofia Goggia | Oggi ho sciato con un pochino di margine domani cercherò di fare una bella gara

Sofia Goggia ha commentato la sua prova nel primo superG femminile di Coppa del Mondo 2025-2026 disputato a Soldeu, in Andorra, dove si è classificata sesta. La gara è stata un recupero di quella non disputata a Zauchensee. La sciatrice italiana ha detto di aver sciato con un margine di sicurezza e ha annunciato l’intenzione di migliorarsi nella prossima gara. Goggia mantiene il pettorale rosso di leader nella classifica di specialità.

Sofia Goggia è sesta nel primo superG femminile della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, andato in scena a Soldeu (Andorra), recupero di quello non disputato a Zauchensee: l’italiana difende comunque il pettorale rosso di leader della classifica di specialità. Goggia ha parlato ai microfoni di Rai 2 HD. L’ analisi dell’azzurra: “ Alice Robinson ha fatto una grandissima gara. soprattutto nella parte più tecnica del bosco, io non posso dire di aver fatto una brutta prova, ma neanche così eccellente. Entrando nel piano ho dato un pochino troppa direzione al saltino e quindi ho fatto dei metri in più, però comunque avevo contenuto il distacco da Alice Robinson, e poi nel muro ho preso molto, nonostante poi abbia recuperato qualcosa nel finale, ma oggi Emma Aicher nella parte sopra ha costruito la sua vittoria “. 🔗 Leggi su Oasport.it

