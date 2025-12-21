Sofia Goggia si mette alle spalle la cocente delusione della discesa libera di ieri e trionfa nel supergigante della Val d’Isere, centrando il primo successo della stagione nella Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca ha disputato una prova solida, priva di sbavature, facendo la differenza nella seconda parte del tracciato e precedendo sul podio la neozelandese Alice Robinson e la statunitense Lindsey Vonn. “ Non sono stata strepitosa, perché nella parte alta ho tenuto tantissimo. Quando sono arrivata in fondo sapevo ancora una volta di aver sciato con tantissimo margine, però oggi è andata bene così ed è bastato, quindi portiamo a casa questa vittoria finalmente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia: “Avevo tanto margine ma è bastato. Ieri ho pianto un’ora per l’errore in discesa”

