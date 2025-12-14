Le pagelle del SuperG di St. Moritz evidenziano le performance più interessanti della gara, con Alice Robinson che si distingue come una minaccia concreta per la leader Shiffrin. Sofia Goggia mostra un buon margine di progresso, puntando a consolidare la sua posizione nel circuito. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa competizione di alto livello.

© Oasport.it - Pagelle superG St. Moritz: Robinson una minaccia per Shiffrin, podio con margine per Sofia Goggia

PAGELLE SUPERG ST. MORITZ. Domenica 14 dicembre Alice Robinson, 9: è diventata quasi dominante in gigante, dove al momento solo l’austriaca Julia Scheib sembra poterla impensierire. Oggi ha conquistato il primo successo in superG, che fa seguito al quarto posto ottenuto nel marzo scorso a Kvitfjell. Il concetto è molto semplice: se comincia a salire sul podio con continuità anche in superG, collezionando di tanto in tanto delle top10 in discesa, allora diventerebbe in automatico una seria contendente per la Coppa del Mondo generale, nonché una minaccia per Mikaela Shiffrin. La neozelandese sta ripercorrendo le orme di Federica Brignone: dopo aver raggiunto l’apice in gigante, adesso sta allargando gli orizzonti anche alla velocità. Oasport.it

