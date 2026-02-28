Socrepes indagine sulla funivia per disastro e frana Ma Simico fa un controesposto | Questo è procurato allarme

Le autorità stanno conducendo un’indagine sulla funivia di Socrepes, in seguito a un incidente che ha causato un disastro e una frana. Nel frattempo, la ditta coinvolta ha presentato un controesposto in cui sostiene che si tratti di un allarme ingiustificato. La situazione ha riacceso i riflettori sulle problematiche legate alle opere infrastrutturali nella zona.

CORTINA (BELLUNO) - La tregua olimpica è finita. Spento il braciere, si riaccende l'attenzione sulle opere infrastrutturali. Soprattutto su quelle più discusse. E così, appena calato il sipario sui Giochi, neanche il tempo di celebrare le Paralimpiadi, ecco che si apre la scena su un'inchiesta sulla Apollonio-Socrepes, la cabinovia che collegherà il centro di Cortina con la zona sotto le Tofane (e che si sta completando proprio in questi giorni, con i giri di collaudo). La Procura della Repubblica di Belluno infatti ha aperto un fascicolo nei giorni scorsi. Le ipotesi di reato sono delineate in disastro e frana colposi. E giovedì... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

