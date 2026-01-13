Bugaro interviene sulla questione-Api | In fase di valutazione la richiesta al governo di esercitare la Golden Power

Bugaro ha annunciato che la giunta regionale sta considerando di chiedere al governo di esercitare la Golden Power. Pur non avendo competenza diretta sulla questione, si valuta se utilizzare questo strumento per tutelare la stabilità occupazionale e gli interessi di Socar. La decisione sarà presa in fase di valutazione, con l’obiettivo di garantire la tranquillità economica e occupazionale nella regione.

