Bugaro interviene sulla questione-Api | In fase di valutazione la richiesta al governo di esercitare la Golden Power
Bugaro ha annunciato che la giunta regionale sta considerando di chiedere al governo di esercitare la Golden Power. Pur non avendo competenza diretta sulla questione, si valuta se utilizzare questo strumento per tutelare la stabilità occupazionale e gli interessi di Socar. La decisione sarà presa in fase di valutazione, con l’obiettivo di garantire la tranquillità economica e occupazionale nella regione.
ANCONA – «La Golden Power spetta al governo e la stessa giunta regionale, che non ha competenza diretta, sta ragionando se chiedere informalmente al governo se usare questo strumento a beneficio della tranquillità dei livelli occupazionali e delle intenzioni di Socar». Così l'assessore regionale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
