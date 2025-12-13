Casertana-Latina i convocati di mister Coppitelli

Sono stati annunciati i 23 giocatori convocati da mister Coppitelli per la sfida casalinga tra Casertana e Latina, in programma domani alle 17:30 al “Pinto”. La partita rappresenta un'importante occasione per entrambe le squadre di ottenere punti e migliorare la propria posizione in classifica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono 23 i convocati di mister Coppitelli per la gara interna con il Latina in programma domani al “Pinto” alle 17:30. Nell’elenco figura anche l’attaccante Casarotto che non è al meglio in quanto reduce da un problema fisico. I CONVOCATI Portieri: De Lucia, Merola, Vilardi Difensori: Bacchetti, Falasca, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Oukhadda, Rocchi. Centrocampisti: Arzillo, Di Tommaso, Leone, Pezzella, Proia, Toscano Attaccanti: Bentivegna, Casarotto, De Liguori, Galletta, Kallon, Vano. L'articolo proviene da Anteprima24. Anteprima24.it Latina, via alla nuova stagione: i convocati di mister Bruno per il precampionato - È cominciata ufficialmente oggi la nuova avventura del Latina Calcio 1932, che ha dato il via al precampionato in vista della stagione sportiva ormai alle porte. tuttomercatoweb.com ?????????? ?????????????? ? -2?? a #?????????????????? – #???????????? ?????????????? ???? ?????????? ?? ?????? ????????, ????ª ????????????????. Al “Pinto” un altro passo dentro dicembre, da vivere tutti insieme. ? Avanti Latina. #latinacalcio1932 #SerieCSkyWifi #CasertanaLati - facebook.com facebook I falchetti sono tornati al lavoro. Domenica al 'Pinto' arriva il Latina. x.com © Anteprima24.it - Casertana-Latina, i convocati di mister Coppitelli

Matera - Casertana: Video della conferenza stampa di mister Gaetano Auteri prima del match

Video Matera - Casertana: Video della conferenza stampa di mister Gaetano Auteri prima del match Video Matera - Casertana: Video della conferenza stampa di mister Gaetano Auteri prima del match