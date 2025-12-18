Giugliano-Casertana i convocati di mister Coppitelli

Mister Coppitelli ha annunciato i 24 convocati per la sfida di domani sera contro il Giugliano. La rosa si prepara a scendere in campo con determinazione, pronta a dare il massimo in questa importante occasione. La partita promette spettacolo e tanto entusiasmo, con i giocatori pronti a mettere in mostra il loro talento. Restate sintonizzati per scoprire le strategie e le emozioni che questa sfida riserverà.

Sono 24 i convocati di mister Coppitelli in vista della sfida di domani sera contro il Giugliano. Ecco la lista completa. PORTIERI: De Lucia, Merolla, Vilardi DIFENSORI: Bacchetti, Falasca, Giugno, Heinz, Kontek, Liotti, Llano, Dukhadda, Rocchi CENTROCAMPISTI: Arzillo, Di TommAso, Leone, Pezzella, Proia, Toscano ATTACCANTI: Bentivegna, Casarotto, De Liguori, Galletta, Kallon, Vano

La Casertana vince il derby con il Sorrento. Giugliano sconfitto dal Casarano

Giugliano-Casertana, la presentazione di mister Coppitelli

Capuano resta sulla panchina del Giugliano. Gialloblù attesi domenica dal derby contro la Casertana.

