Israele-Usa-Iran se torna in scena Sigonella…

In un contesto di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, il nome di Sigonella ritorna spesso come possibile punto di svolta. La base militare italiana è al centro di discussioni legate a eventuali operazioni o azioni congiunte tra le forze coinvolte. La situazione rimane sotto stretta osservazione, senza che siano state annunciate decisioni ufficiali o interventi imminenti.

Quando si parla di un confronto diretto tra Stati Uniti, Israele e Iran, il nome di Sigonella torna sempre sul tavolo. Non per suggestione ideologica, ma per geografia. La Sicilia è il baricentro naturale tra Atlantico, Levante e Nord Africa. E in geopolitica la geografia pesa più delle dichiarazioni ufficiali. La base di Sigonella non è formalmente una base americana autonoma: è un’infrastruttura italiana che ospita una presenza statunitense rilevante e integrata nel dispositivo NATO. Ma nella pratica è uno dei principali nodi logistici e di intelligence del Mediterraneo centrale. Non è una base d’attacco nel senso classico del termine, non è un trampolino diretto per bombardieri strategici. 🔗 Leggi su It.insideover.com

