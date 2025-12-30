La multiutility del territorio Il matrimonio BrianzAcque-Bea alla prova del voto nei Comuni

La multiutility del territorio, BrianzAcque-Bea, si prepara alle prossime elezioni comunali, segnando un momento importante per il futuro dell’azienda e del territorio. Nei prossimi mesi, decisioni e scelte strategiche saranno fondamentali per definire il ruolo e l’orientamento della multiutility. Questo periodo rappresenta un passaggio cruciale per consolidare un progetto condiviso e sostenibile, con attenzione alle esigenze della comunità e alle sfide di gestione e innovazione.

L’anno nuovo sarà quello decisivo. I prossimi mesi quelli dei passaggi fondamentali, già a partire da queste settimane. Ora infatti le due aziende dovranno confrontarsi con i Comuni del territorio, che raggiungono con i loro servizi e che fanno parte della loro compagine societaria. Per procedere sulla strada tracciata e annunciata servirà il via libera dei municipi: solo così potrà nascere la nuova multiutility pubblica da 279 milioni di euro di patrimonio della Provincia di Monza e Brianza. Un colosso che emergerà dall’aggregazione di BrianzAcque e di Bea-Brianza Energia Ambiente e che andrà a coprire da primattore settori che vanno dalla filiera idrica alle attività ambientali ed energetiche, trattando il ciclo dell’acqua, la gestione dei rifiuti e la produzione di energia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La multiutility del territorio. Il matrimonio BrianzAcque-Bea alla prova del voto nei Comuni Leggi anche: La fusione tra BrianzAcque e Bea. Ora il voto decisivo dei Comuni soci Leggi anche: BrianzAcque: entra nel vivo percorso aggregazione con Bea, parola passa ai Comuni Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La multiutility del territorio. Il matrimonio BrianzAcque-Bea alla prova del voto nei Comuni. La multiutility del territorio. Il matrimonio BrianzAcque-Bea alla prova del voto nei Comuni - I parlamentini locali sono chiamati a esprimersi da gennaio, poi la parola alle assemblee dei soci. msn.com

BrianzAcque e BEA, il 2026 è l’anno della svolta: l’aggregazione entra nel vivo - Da sinistra: Alessia Galimberti (consigliera BrianzAcque), Enrico Boerci (presidente e AD di BrianzAcque) e Carlo Maria Novara (presidente di Bea) ... mbnews.it

BrianzAcque – BEA: entra nel vivo il percorso di aggregazione. La parola passa ai Comuni - A cavallo tra gennaio e febbraio un appuntamento di approfondimento riservato a Sindaci e Segretari comunali prima del passaggio nei ... mi-lorenteggio.com

Il Mondo Asterix è una grande famiglia fatta di bambini, scuole, famiglie , centri estivi, aziende, istituzioni e un territorio che ci unisce tutti A chi insegna, a chi impara, a chi sostiene i nostri progetti e a chi vive il territorio con noi: tantissimi auguri di Buone Fest - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.