Volterra controlli ad ' alto impatto' | identificate 62 persone ed elevate sanzioni per 4mila euro

Il 7 gennaio, i carabinieri della Compagnia di Volterra hanno effettuato un'intensa operazione di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e il rispetto delle norme. Durante l’intervento sono state identificate 62 persone e sono state elevate sanzioni per un totale di circa 4.000 euro, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nella tutela della comunità locale.

Controlli “ad alto impatto” nel centro di Arezzo: 65 persone identificate e un arresto - Arezzo, 17 ottobre 2025 – Proseguono i controlli settimanali “ad alto impatto” coordinati dalla Polizia nel centro urbano di Arezzo. lanazione.it

Controlli "Alto Impatto" in Friuli sotto le feste: ecco le irregolarità rilevate dagli agenti - Controlli "Alto Impatto" della Polizia di Stato a Udine, Cividale e Tolmezzo durante le festività natalizie: sanzioni e verifiche. nordest24.it

Nel 2025 la Polizia Stradale ha intensificato i controlli su strade e autostrade italiane, confermando un calo delle infrazioni totali ma segnando un forte aumento dei ritiri di patente - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.