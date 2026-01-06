Tre lupi all' aeroporto Colombo FdI | Chiusura temporanea dello scalo per allontanarli in sicurezza
Tre lupi sono stati avvistati presso l’aeroporto di Colombo, che è stato temporaneamente chiuso fino alle 15 per motivi di sicurezza. La chiusura è stata necessaria per permettere le operazioni di allontanamento degli animali e garantire l’incolumità di passeggeri e personale. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure di sicurezza e per minimizzare i rischi per tutte le persone coinvolte.
“Desidero rassicurare i cittadini: la chiusura temporanea dello scalo fino alle ore 15 si è resa necessaria esclusivamente per garantire la sicurezza delle persone e delle infrastrutture, consentendo al contempo le operazioni per l’allontanamento in sicurezza di tre lupi avvistati nel sedime. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
