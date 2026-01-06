Tre lupi all' aeroporto Colombo FdI | Chiusura temporanea dello scalo per allontanarli in sicurezza

Tre lupi sono stati avvistati presso l’aeroporto di Colombo, che è stato temporaneamente chiuso fino alle 15 per motivi di sicurezza. La chiusura è stata necessaria per permettere le operazioni di allontanamento degli animali e garantire l’incolumità di passeggeri e personale. La decisione è stata presa nel rispetto delle procedure di sicurezza e per minimizzare i rischi per tutte le persone coinvolte.

