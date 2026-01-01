Sicurezza e legalità il bilancio delle attività della questura scaligera nel 2025
Nel 2025, la questura di Verona ha presentato il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno, evidenziando gli interventi e le iniziative adottate per garantire sicurezza e legalità. Un resoconto che riflette l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela della cittadinanza.
Nell'ultimo giorno del 2025, la questura di Verona ha reso noto il consuntivo delle attività svolte nel corso dell'anno solare, offrendo una panoramica dettagliata dell'impegno profuso per la sicurezza del territorio. Il documento prende in esame il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30. 🔗 Leggi su Veronasera.it
