Sicurezza e legalità il bilancio delle attività della questura scaligera nel 2025

Nel 2025, la questura di Verona ha presentato il bilancio delle attività svolte nel corso dell’anno, evidenziando gli interventi e le iniziative adottate per garantire sicurezza e legalità. Un resoconto che riflette l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela della cittadinanza.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.