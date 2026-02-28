Il duo in gara con "La Felicità e basta": "La felicità è vera se condivisa, è un diritto di tutti e un lavoro collettivo" “Certe cose ti lasciano quasi annichilito per tutta una questione poi gigantesca di interessi, tutta una grandissima voglia di mandare proprio all’aria tutto quello che a volte ti circonda, perché cerchi sempre di vedere la luce, cerchi sempre di vedere la positività nelle cose, senza essere veramente così un felicione. Ma vedere certe cose è terribile”, ha continuato Colombre. “E noi crediamo che la felicità sia un diritto di tutto e un lavoro collettivo, un fatto di comunità. -ha dichiarato – Invece noi siamo sempre persi dentro alle nostre gabbie, al nostro recinto a pensare alla mia felicità, come me la conquisto, come la difendo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Siamo annichiliti. Questo mondo si fonda sull’ingiustizia e quindi secondo noi il lavoro da fare è collettivo e quotidiano”: Maria Antonietta e Colombre Sanremo 2026

Festival di Sanremo 2026, intervista a Maria Antonietta e Colombre: “Siamo come Sandra e Raimondo, fare le cose insieme è stato sempre un valore aggiunto. Matrimonio? Per ora non ci pensiamo”Tra i nomi attesi al Festival di Sanremo 2026 ci sono Maria Antonietta e Colombre che parteciperanno con il brano “La felicità e basta”.

Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026: «Insieme sì, ma senza fare la coppia. Non vogliamo spettacolarizzare l’amore: la nostra è una canzone politica»Alla vigilia di Sanremo 2026 come state, davvero? Maria Antonietta: «Tutti ce lo chiedono come se dovessimo stare malissimo.

Tutto quello che riguarda Maria Antonietta.

La cucina italiana è Patrimonio Unesco, Meloni: Siamo primi al mondo a ottenere questo riconoscimentoLa cucina italiana viene inclusa nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità dell’Unesco. Meloni: Siamo i primi al mondo ad ottenere questo riconoscimento, che onora quello che ... fanpage.it

Questo mondo che irride i nostri valoriI ragazzi di là giocano a Risiko, nell’ultimo giorno di festa del mondo di prima, il primo di come sarà. Sembra una domenica qualunque, non si direbbe la fine di un tempo. Giocano. Uno di loro dice ... repubblica.it