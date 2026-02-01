Maria Antonietta e Colombre a Sanremo 2026 | Insieme sì ma senza fare la coppia Non vogliamo spettacolarizzare l’amore | la nostra è una canzone politica

Maria Antonietta e Colombre arrivano al Festival di Sanremo con il loro brano “La felicità e basta”. I due musicisti parlano di coppia senza volerla mettere in scena come una storia d’amore, spiegando che vogliono solo far ascoltare una canzone politica. Sottolineano che non vogliono spettacolarizzare nulla, e che il palco dell’Ariston è solo un’ulteriore tappa per loro, tra paragoni con grandi come Al Bano e Romina o i Coma_Cose. Raccontano di una quotidianità fatta di ego e tempo, di quella “rapina

Alla vigilia di Sanremo 2026 come state, davvero? Maria Antonietta: «Tutti ce lo chiedono come se dovessimo stare malissimo. In realtà è una cosa bella, tutto sommato, ed è anche qualcosa che ci riempie di orgoglio, perché sono tanti anni che, singolarmente e parallelamente, scriviamo canzoni. Quindi non è che questo sia il traguardo della vita: è una tappa bella, una tappa del percorso. Ed è bello che, in questa tappa comunque molto importante, ci siamo arrivati insieme». Colombre: «Ed è proprio questo che rende tutto ancora più felice. Anche perché la canzone parla di felicità: di quella felicità che in realtà manca e che quindi devi fare un atto per prendertela, anzi una rapina». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

