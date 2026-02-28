Si stringe il cerchio intorno a Khamenei | morti il genero e la nuora

Un membro del Consiglio comunale di Teheran ha annunciato la morte del genero del leader supremo e della nuora del figlio di Khamenei, causate dagli attacchi aerei sulla capitale iraniana. I fatti sono stati riportati dai media locali, che descrivono le perdite umane legate alle operazioni militari in corso. La notizia si aggiunge alle poche informazioni ufficiali disponibili sulla situazione a Teheran.

Un membro del Consiglio comunale di Teheran ha riferito, secondo quanto riportato da media iraniani, la morte del genero del leader supremo Ali Khamenei e della moglie del figlio del Guida (cioè la nuora di Khamenei), in conseguenza degli attacchi aerei in corso sulla capitale. La notizia, ancora non confermata ufficialmente dalle autorità iraniane, si inserisce nel contesto delle pesanti operazioni congiunte Usa-Israele contro obiettivi militari e governativi in Iran, iniziate nella mattinata di oggi. Tra i bersagli colpiti figurano aree vicine al complesso residenziale e amministrativo di Khamenei a Teheran, dove si registrano esplosioni e danni estesi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si stringe il cerchio intorno a Khamenei: morti il genero e la nuora Il cerchio si stringe sempre di più intorno ad Andrew Mountbatten-WindsorIl capo del Crown Prosecution Service ha affermato che «Nessuno è al di sopra della legge», in un contesto di crescente pressione sulla polizia... Leggi anche: Si stringe il cerchio intorno a Sempio? L'ultima mossa della Procura: chi è stato ascoltato Aggiornamenti e contenuti dedicati a Khamenei. Temi più discussi: Pratiche sleali, Pac e nuove regole ambientali: Bruxelles stringe il cerchio; Peste suina, allerta massima: Cuneo stringe il cerchio sui cinghiali per salvare gli allevamenti; Sanremo 2026: il cerchio si stringe, una classifica che stupisce; Domenico, la catena di errori ricostruita in 295 pagine di relazione inviata al ministero: tre fattori fatali, si stringe il cerchio sui... Sanremo 2026: il cerchio si stringe, una classifica che stupisceCresce vertiginosamente anche Arisa, che sera dopo sera rende la sua Magica favola sempre più potente e intensa, scalando posizioni nel gradimento generale. Malika Ayane, con la sua Animali notturni, ... 2duerighe.com Marianella, il cerchio si stringe. Le chat sulla spedizione punitiva: Questo è omicidio volontarioLa Procura della Repubblica di Rieti ha disposto per tre persone il fermo di indiziato di delitto. Ascoltati i testimoni dell’agguato, sotto torchio una decina di tifosi. La ricostruzione della ... lanazione.it Sull'attacco a Teheran "ci sono tanti punti interrogativi, ma è logico che la fine di Ali Khamenei sarebbe per tanti iraniani una grande festa": a raccontarlo in un'intervista all'ANSA è Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice iraniana, che questa mattina si è sveglia x.com Medio Oriente in fiamme dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran, mentre si attende di chiarire il giallo sulla sorte della Guida Suprema Alì Khamenei, dato per morto da funzionari dello Stato ebraico e invece annunciato a breve in un intervento in tv dall'emi - facebook.com facebook