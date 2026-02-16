Il cerchio si stringe sempre di più intorno ad Andrew Mountbatten-Windsor

Il Crown Prosecution Service ha dichiarato che nessuno è al di sopra della legge, in risposta alle richieste di approfondimenti sui legami tra Andrew Mountbatten-Windsor e Jeffrey Epstein. La crescita delle pressioni pubbliche e le nuove prove emerse hanno spinto le autorità a intensificare le indagini. Le autorità britanniche stanno esaminando documenti e testimonianze che collegano il principe a episodi sospetti. La vicenda si fa sempre più complessa, alimentando l’attenzione dei media e del pubblico.

Il capo del Crown Prosecution Service ha affermato che «Nessuno è al di sopra della legge», in un contesto di crescente pressione sulla polizia affinché indaghi a fondo sui legami tra Andrew Mountbatten-Windsor con Jeffrey Epstein. La polizia della Thames Valley ha dichiarato all'inizio di questa settimana di essere in contatto con il CPS, in merito alle accuse contro l'ex principe di cattiva condotta nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Stephen Parkinson, direttore della procura pubblica per Inghilterra e Galles, ha riferito al Sunday Times: «È mio compito far rispettare la legge e lo faccio senza timori o favoritismi, e questo non è influenzato dallo status dell'individuo interessato».