Si stringe il cerchio intorno a Sempio? L' ultima mossa della Procura | chi è stato ascoltato

La procura di Pavia si concentra sull'inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, approfondendo in particolare la posizione di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. Dopo mesi di indagini, si analizzano sia dati genetici che testimonianze raccolte per chiarire il suo ruolo nel caso. Le recenti attività investigative segnano un passo importante nel percorso volto a fare luce sui fatti di Garlasco.

Si restringe il perimetro dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. La procura di Pavia, che da mesi ha riacceso i riflettori sull'omicidio di Chiara Poggi, sta approfondendo la posizione di Andrea Sempio, amico storico del fratello della vittima, non solo sul fronte genetico ma anche attraverso una fitta attività di riscontri testimoniali. Negli ultimi giorni almeno cinque ex compagni di scuola di Sempio sono stati ascoltati come persone informate sui fatti. Un passaggio investigativo ritenuto cruciale per ricostruire la rete di amicizie frequentata dal giovane nel 2007, all'epoca dell'omicidio, e per chiarire se gravitasse attorno a una o più comitive, con chi trascorresse abitualmente il tempo e quali fossero le sue frequentazioni più assidue. 🔗 Leggi su Iltempo.it

