Pusher romeni fermati ad Ancona sud | nel cofano dell?auto 5 chili di hashish Scatta il blitz al casello due arresti

FERMO Il bagagliaio dell?auto era imbottito con ben 5 chili di hashish, che molto probabilmente erano stati appena acquistati da un fornitore di Lido Tre Archi. Due arresti, un maxi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pusher romeni fermati ad Ancona sud: nel cofano dell?auto 5 chili di hashish. Scatta il blitz al casello, due arresti

Altre letture consigliate

Il trentacinquenne denunciato dalla giovane è stato riconosciuto dai carabinieri: fa parte di un gruppo di otto pusher destinatari a maggio di misure cautelari - facebook.com Vai su Facebook

Ancona, deve scontare più di 2 anni di reclusione: 40enne romena fermata e portata in carcere a Pesaro - Condotta in carcere dalla Polizia di Stato a seguito di ripristino dell’ordine di esecuzione per la carcerazione. Lo riporta corriereadriatico.it

Pusher 16enne scoperto e denunciato dalla Finanza - La Guardia di Finanza ha denunciato un 16enne trovato con l'hashish nelle tasche e 5. Lo riporta corriereadriatico.it