Lungo l' A2 con 60 chili di hashish nel tir | arrestato a Sala Consilina

Un camionista è stato arrestato lungo l'A2 del Mediterraneo, a Sala Consilina, con 60 chili di hashish a bordo. La scoperta ha svelato un ingente traffico di droga, portando all'arresto di un corriere coinvolto in un traffico illecito. L'operazione si inserisce nel più ampio sforzo delle forze dell'ordine per contrastare il narcotraffico lungo le principali arterie autostradali.

Scoperto e arrestato un camionista corriere della droga lungo la A2 del Mediterraneo, all'altezza di Sala Consilina. A scoprirlo durante un controllo gli agenti della Polizia stradale valdianese.Il prezioso caricoA bordo dell'autoarticolato circa 60 chili di hashish nascosti in una parte del. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

