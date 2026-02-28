Si lancia da 250 metri nel vuoto | guarda l' impresa impossibile di Andrea Principi

Un atleta italiano di Big Air ha effettuato un salto da oltre 250 metri di altezza dalla ruota panoramica più grande al mondo a Dubai. L’evento si è concluso con un kite drop da record, attirando l’attenzione di spettatori e media. La performance rappresenta un’impresa di grande portata nel mondo degli sport estremi, coinvolgendo tecniche di volo e precisione.

Impresa spettacolare per Andrea Principi: a Dubai il campione italiano di Big Air si è lanciato da oltre 250 metri d'altezza dalla ruota panoramica più grande al mondo, completando un kite drop da record. Un volo di 58 secondi condito da sei loop consecutivi prima di posarsi sull'acqua, in una performance estrema destinata a entrare nella storia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Si lancia da 250 metri nel vuoto: guarda l'impresa impossibile di Andrea Principi

L'atleta Red Bull Andrea Principi firma un'impresa storica: si lancia da 250 metri d'altezza dalla ruota panoramica più grande al mondo. L'atleta Red Bull Andrea Principi, stella italiana del kitesurf, ha realizzato un kite drop da record mondiale dalla cima di Ain Dubai, la ruota panoramica più alta del mondo.